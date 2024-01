Acers neuer Laptop besteht aus Plastik aus dem Meer

Der taiwanesische Computerhersteller Acer stellt auf der CES 2024 - die von 9. bis 12. Jänner in Las Vegas stattfindet - viele neue Produkte vor, allen voran neue Laptop-Modelle . Eine der interessantesten Neuheiten ist der Acer Aspire Vero 16 . Der Laptop hat eine Hülle aus recyceltem, aus dem Meer gefischten Plastik und wird deshalb als "umweltbewusst" vermarktet. Er hat ein 16 Zoll großes Display mit 2.560 x 1.600 Pixel Auflösung und einen Intel Core Ultra 7 Prozessor , der für KI-Anwendungen optimiert ist. Er soll ab März für 1.199 Euro in den Handel kommen.

Acer Aspire Go 14

Auf der Tastatur des Laptops wird eine eigene Taste für den Windows Copilot vorhanden sein, die Microsoft nun als Standard für neue PCs und Laptops verbreiten will. Mit besonders niedrigem Preis sollen die neuen Acer-Geräte Aspire Go 15 und 14 punkten. Sie kommen mit Intel Core i3 N-Series oder AMD Ryzen 7000 Series CPU und sind ab Februar oder März ab 549 Euro erhältlich.

Mehr Leistung bei Acer Swift Laptops

Teurer sind die neuen Acer Swift Go Laptops mit 14 oder 16 Zoll sowie der neue Acer Swift X 14. Letzterer hat ein 2,8 K OLED, Intel Core Ultra H-Series Prozessor, eine NVIDIA GeForce RTX 40 Grafikkarte und neue Technologien für Videokonferenzen an Bord. Das Gerät wird ab März um 1.599 Euro verkauft. Auch die Acer Swift Go Modelle kommen mit Intel Core Ultra-Prozessoren, Wi-Fi 7 und OLED-Bildschirmen. Sie werden erst im Frühling verfügbar sein, Preise werden noch nicht bekannt gegeben.