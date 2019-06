LG bringt neues Smartphone und schenkt einen 4K-Fernseher dazu

LG bringt am 1. Juli sein im Februar angekündigtes neues Smartphone G8S ThinQ hierzulande auf den Markt. Um Käufer zu finden, greift der Konzern zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Kunden, die das Gerät zwischen 1. und 7. Juli bei den Netzbetreibern A1 und Drei oder bei bestimmten Geschäften kaufen, will LG einen 43 Zoll UHD Smart TV schenken. Zusatz: Solange der Vorrat an TVs reicht.

Wie viele Smart TVs für die Aktion zur Verfügung stehen ist unklar. Eine Anfrage der futurezone bei LG dazu läuft. Andere Hersteller hatten früher ähnliche Aktionen. Allerdings war es bei diesen meist so, dass es beim Kauf eines Premium-TVs ein Mittelklasse-Smartphone gratis dazu gab. Dass zu einem Premium-Handy ein günstiger TV dazugeschenkt wird, ist eher ungewöhnlich.