LGs Zukunftsvision ist ein Fernseh-Thron mit gebogenem OLED-TV

Funktionsumfang

Zwar gibt es noch keine integrierte Massagefunktion, aber einen Lautsprecher im Stuhl und einen im OLED-Panel. Dieser lässt durch die Cinematic Sound OLED (CSO)-Technologie von LG den Bildschirm vibrieren, um Audio zu erzeugen.

Das Panel mit einer 1500R-Kurve (Krümmung mit einem Radius von 1.500 Millimeter) bietet den „perfekten Brennpunktabstand zu einer Personen, damit sie ein optimales Seherlebnis hat“, so Weigand. Weiters kann durch eine Taste auf dem Touchscreen-Bedienfeld an der rechten Armlehne zwischen Hoch- und Querformat gewechselt werden. Da der Fernseher am Stuhlrahmen befestigt ist, bleibt er auch in Sichtlinie, wenn man den gesamten Stuhl zurücklehnt.