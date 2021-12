LG bringt akkubetriebenen Fernseher auf Rädern

Die Inhalte kommen per WLAN zum StanbyME. Zu den unterstützten Apps gehören Netflix, YouTube und Prime Video. Per Screen Mirroring können Inhalte von Android-Smartphones und iPhones gespiegelt werden. Das Handy kann dann in der dafür vorgesehenen Halterung des StanbyME abgelegt werden. Per USB und HDMI können Geräte, wie etwa Laptops, auch per Kabel mit dem kabellosen TV verbunden werden.

Technische Details, Preis und Verfügbarkeit nennt LG noch nicht. Das soll im Rahmen der CES passieren. Die Elektronikmesse findet Anfang Jänner in Las Vegas, USA statt.