LG stellt Kühlschrank mit Lautsprecher und Disco-Beleuchtung vor

Nachts leuchten die LEDs außerdem stärker, um laut LG “bei Mitternachtssnacks dabei zu helfen, die Tür zu finden und zu öffnen”. Sind die LEDs ausgeschaltet, erscheint der Kühlschrank in einem traditionellen grau-weißen Look .

Lautsprecher sorgt für "Lebendigkeit"

Der verbaute Lautsprecher kann sich mit dem Smartphone, Laptop oder PC verbinden und Musik abspielen. LG bietet auch mehrere Playlists an, die zu den gewählten Farben passen sollen. Oder die Farben ändern sich synchron zur Musik, was laut LG zu mehr “Lebendigkeit und Spaß” in der Küche beitragen soll - der Kühlschrank wird so zur Discobeleuechtung.

Ansonsten verrät LG wenige technische Details zum Kühlschrank. Auch zum Kaufpreis oder Verfügbarkeitsdatum hat der Hersteller noch keine Angaben gemacht.