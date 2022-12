LG baut Smartphone-Kamera mit echtem 4-9x Zoom

Das neue Kameramodul soll die Zahl der Kameras reduzieren, die in Smartphones verbaut werden.

LG Innotek, ein Tochterunternehmen von LG, hat ein neuartiges Kameramodul für Smartphones entwickelt. Es soll stufenlosen 4- bis 9-fachen optischen Zoom ermöglichen. Die Funktionsweise ist mit dem Zoom von Spiegelreflexkameras vergleichbar. Zudem soll ein Bildstabilisator verbaut sein.

In einer Pressemeldung teilt LG Innotek mit, das Optical Telephoto Zoom Camera Module könne Zwischenbereiche nutzen, was derzeit die wenigsten Smartphone-Kameras können. Stattdessen nutzen sie mehrere Linsen. Mit dem neuen Modul will LG die Anzahl der Kameras auf Smartphones verringern.

Ähnliche Ansätze bei Sony und Samsung

LG arbeitet bei der Entwicklung mit Qualcomm zusammen. Die Kameratechnologie soll bei der Fachmesse CES gezeigt werden, die nächste Woche in Las Vegas stattfindet.

Ein Vorgänger des Kameramoduls wurde bereits im Sony Xperia 1 IV verbaut. Samsungs Galaxy S20 Ultra verwendet erstmals eine vergleichbare Kameratechnologie, allerdings nur mit 4-fachem optischen Zoom (hier im futurezone-Test).