Liveticker: Huawei präsentiert P30 und P30 Pro

Huawei bittet heute um 14 Uhr (MEZ) zur Pressekonferenz nach Paris. Was dort vorgestellt werden soll, ist mittlerweile weitestgehend bekannt: das neue Flaggschiff-Smartphone P30 Pro. Der chinesische Konzern bewirbt bereits seit einer Weile sein neues Top-Modell, mit dem man dieses Jahr Samsung überholen und zum größten Smartphone-Konzern der Welt aufsteigen will (gemessen an den Verkaufszahlen).

Obwohl viele Details zum P30 und P30 Pro bereits im Vorfeld durchgesickert sind, ist Richard Yu, CEO von Huaweis Consumer-Sparte, stets für eine Überraschung gut. Womöglich wird man neben Details zum neuen Flaggschiff auch bislang noch nicht geleakte Produkte und Details zum Mate X (zum Hands-On), dem ersten faltbaren Smartphone von Huawei, zu sehen sein. Die futurezone ist live für euch in Paris vor Ort und wird euch per Liveticker am Laufenden halten. Ihr könnt die Pressekonferenz zudem im Livestream (siehe unten) mitverfolgen.