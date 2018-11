Loch für Selfie-Kamera: Auch Huawei verabschiedet den Notch

Darauf, wie Samsung verhindern will, dass der Notch auf seinen Smartphones Einzug hält, gibt es mittlerweile recht genaue Hinweise. Nun sind Gerüchte aufgetaucht, wonach auch Huawei die Einkerbung am Display verabschieden wird. Ähnlich wie Samsung soll der chinesische Smartphone-Hersteller am Screen lediglich ein kleines Loch aussparen und darin die Selfie-Kamera platzieren.