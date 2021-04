Logitech stellt Harmony-Fernbedienungen ein

Wer schon in Besitz einer Harmony-Fernbedienung ist, kann dennoch weiterhin den Support nutzen.

Logitech will keine neuen Harmony-Universalfernbedienungen mehr herstellen. Der Support aber bleibt aufrecht, solange Kunden die Fernbedienungen nutzen, wie das Unternehmen in einem Blogeintrag mitteilt.

Wer bereits in Besitz einer Harmony-Fernbedienungen ist, für den ändert sich also nichts Grundlegendes – so werden auch die Konfigurationssoftware sowie die Apps wie gewohnt verfügbar sein.