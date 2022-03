Lotus stellt Elektro-SUV Eletre vor

Nach seinem elektrischen Supersportwagen Evija, der 2019 erstmals gezeigt wurde, hat Lotus am Dienstag mit dem Eletre sein zweites Elektroauto präsentiert. Es ist das erste SUV des britischen Herstellers. Lotus nennt den Eletre einen "Hyper-SUV".

Der unter dem Kürzel "Type 132" entwickelte Wagen wird von 2 Elektromotoren angetrieben, einer an der Vorderachse, einer an der Hinterachse. Die Leistung des Allradantriebs gibt Lotus mit 600 PS, etwa 441 kW, an.

Der Eletre soll in weniger als 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt laut dem Hersteller 260 km/h.

Der 100 kWh-Akku soll für eine Reichweite von rund 600 Kilometer sorgen. Mit einem 350-kW-Schnellladegerät soll er in 20 Minuten auf 400 Kilometer Reichweite aufgeladen werden können.