Mark Zuckerberg: Das kommt nach dem iPhone

Zuckerberg setzt auf VR und AR

Bei VR und AR sei dies anders. Diese Technologie habe das Potential, einen Menschen oder eine Szenerie so darzustellen, als würde man sich in dieser Landschaft oder direkt gegenüber einem Gesprächspartner befinden. TV-Geräte, Tablets oder Smartphones können dem menschlichen Gehirn einreden, man wäre woanders, so Zuckerberg.

Doch VR und AR könnten den Verstand tatsächlich glauben lassen, dass man sich an einem anderen Ort befinde. Vor allem in der zwischenmenschlichen Kommunikation und in der Unterhaltungsindustrie würden sich dadurch nie dagewesene Möglichkeiten ergeben.