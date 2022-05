Mark Zuckerberg gibt verpixelten Vorgeschmack auf kommende VR-Brille

Mark Zuckerberg gibt in einem Video, das am Donnerstag auf Facebook und Twitter gepostet wurde, einen ersten Eindruck zur kommenden VR-Brille Project Cambria . Trotz zahlreicher geleakter Bilder ist das Headset aber nur verpixelt zu sehen. „Mark gibt uns eine Vorschau auf Project Cambria und ihre Mixed-Reality-Fähigkeiten“, heißt es. Mixed Reality meint die Verschmelzung von Spielgrafik mit der realen Umgebung.

In dem Video sollen Zuseher*innen einen ersten Einblick über die Bildqualität und AR-Fähigkeiten der Brille bekommen. Während die Optik der Hardware offenbar noch streng geheim ist, will der Facebook-Chef primär auf die Demo „The World Beyond“ aufmerksam machen.

Kein Controller integriert

Laut Zuckerberg werde die bald auch für die Quest 2 verfügbar gemacht, sodass sich Entwickler*innen mit ihren Mixed-Reality-Erfahrungen vorab schon spielen können. "The World Beyond" basiere auf der sogenannten Presence Plattform von Meta, mit der die physische und virtuelle Welt vermischt werden. Die ermöglicht es Zuckerberg im Video, mit einem AR-Monster in der echten Umgebung zu interagieren. Für die Steuerung kommt die Brille ohne Controller aus. So lassen sich Objekte per Handbewegung von A nach B befördern.