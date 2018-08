Marktstart des RED Hydrogen One verzögert sich erneut

Der Marktstart des ungewöhnlichen Smartphones des Kameraherstellers RED wird erneut nach hinten verschoben. Ursprünglich war ein Launch für Anfang 2018 geplant, dann wurde dieser auf Ende des Sommers verschoben, nun wird die Wartezeit erneut verlängert – allerdings diesmal auf ein ganz bestimmtes Datum, wie Engadget berichtet: Die ersten vorbestellten Exemplare sollen am 9. Oktober ausgeliefert werden. Die ersten Geräte an die US-Mobilfunkbetreiber AT&T, Verizon und Telcel werden in der Aluminium-Version am 2. November ausgeliefert, die Titanium-Version gibt es erst im Jahr 2019.