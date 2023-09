Meta macht jetzt auch KI-Chatbots - mit Gesichtern von Promis

Darüber hinaus will Meta die Nutzer*innen mit KI-Bots interagieren lassen, die auf verschiedene Themen und Wissensbereiche spezialisiert sind. Prominente leihen ihre Gesichter dafür - etwa Football-Star Tom Brady für einen Bot zu Sport-Themen. Insgesamt soll es 28 solche Chatbots geben.

Die Facebook-Mutter Meta hat ihre mit Spannung erwarteten ersten generativen KI-Chatbots enthüllt. Konzernchef Mark Zuckerberg stellte unter anderem eine Software vor, die schnell Bilder aus Text-Eingaben generieren kann. Diese Bilder sollen anschließend in Postings bei Online-Netzwerken verwendet werden können.

Die neue Meta Quest 3

Cox räumte ein, dass für die meisten Menschen KI-Anwendungen noch nicht zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden sind. "Sie sind definitiv interessant, aber wir haben noch nichts gesehen, was tagtäglich nützlich wäre wie etwa WhatsApp, E-Mail oder die Kamera."

Auf der hauseigenen Konferenz Meta Connect wurde auch die neue VR-Brille Quest 3 vorgestellt. Das Gerät nimmt mit Kameras den Raum auf und stellt ihn dreidimensional dar. Danach kann man digitale Objekte in die reale Umgebung einbetten. Das können zum Beispiel virtuelle Fotos an der Wand sein - oder ein Portal, über das man in eine andere virtuelle Welt schlüpfen kann.

Die Quest 3 bringt den VR-Pionier Meta stärker in direkte Konkurrenz mit Apple, das mit seiner bald erscheinenden Brille Vision Pro ebenfalls reale und künstliche Welten verschmelzen will. Meta betont jedoch, dass man die Technologie erschwinglicher anbieten wolle: Quest 3 kostet in den USA 499 Dollar, während die Apple-Brille im kommenden Jahr für 3.500 Dollar auf den Markt kommen soll.

