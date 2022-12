Microsoft verrät seine am schlechtesten verkaufte Software aller Zeiten

Ein Programm von Microsoft wurde so selten verkauft, dass das Unternehmen zwei Drittel der Kunden persönlich kannte.

Microsofts Firmengeschichte ist nicht nur von Erfolgen geprägt. In einem Blogeintrag widmete sich das Unternehmen nun einem Flop, nämlich das Betriebssystem OS/2 für die Mach 20, das 1987 erschienen ist. Der unbestätigten Erinnerung eines früheren Microsoft-Mitarbeiters zufolge wurden davon lediglich 11 Kopien verkauft, von denen 8 zurückgegeben wurden. Unterm Strich hatte das Produkt also 3 Kund*innen, von denen 2 davon in Kontakt mit dem Support-Spezialisten waren, der von dem Flop berichtet.

Mach 20 sowie ihre Vorgängerin Mach 10 waren Erweiterungskarten für den IBM PC/XT, die eine bessere CPU sowie mehr Arbeitsspeicher brachten. Die Mach 20 hatte eine 8-MHz-CPU und bis zu 3,5 Megabyte RAM. Entworfen wurde die Mach 20 von Microsoft gemeinsam mit der Portable Computer Support Group, wie Microsoft schreibt.