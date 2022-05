Microsoft arbeitet an günstigem Streaming-Gerät

Apple TV bekommt offenbar Konkurrenz. Wie 9to5mac berichtet, arbeitet Microsoft an einem neuen Streaming-Xbox-Gerät mit dem Codenamen "Keystone".

Dieses sei aber keine Spiele-Konsole, sondern sei ausschließlich auf Streaming ausgerichtet. Laut einem Sprecher des Unternehmens möchte man das Xbox-Erlebnis mit einer neuen kostengünstigen Hardware erweitern. Es sei bereits seit einigen Jahren in der Entwicklung.

Bislang wenig Details

Das Gerät soll an jeden Fernseher und Monitor über HDMI angeschlossen werden können, wodurch Nutzer*innen auch ohne Konsole spielen können. Die Basis dafür liefert der eigene Streaming-Dienst Xbox Cloud Gaming, womit man bereits über einen Windows-PC, iPhone oder iPad zocken kann. Microsofts Plattform führt dafür das gewünschte Spiel auf seinen Servern aus. Der Dienst bietet beliebte Games wie Battlefield, Fallout, Fortnite, Halo, Need for Speed oder The Sims.

Auch Medien-Streaming-Apps für Filme, Serien oder Musik sollen künftig angeboten werden. Weitere Informationen wurden bisher nicht bekannt. Auch ist unklar, ab wann man das Gerät kaufen kann und wie viel es kosten wird. Laut Windows Central wird es noch dauern, bis das Gerät reif für den Markt ist.