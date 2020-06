Microsoft stellt Produktion von Surface 2 ein

Das bestätigte Microsoft gegenüber The Verge. Bereits jetzt ist das Tablet im österreichischen Microsoft-Store nicht mehr vorrätig, auch in anderen Online-Stores ist es meist vergriffen. Das dürfte auch das Ende für Windows RT, der für ARM-Prozessoren ausgelegten Variante von Windows, sein. Bereits seit einiger Zeit sind keine Geräte mehr mit dem Betriebssystem erschienen. Es soll voraussichtlich von Windows 10 for Mobile abgelöst werden.