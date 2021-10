Weg von Word: Diese 2 Alternativen funktionieren völlig anders

Spätestens mit dem Lockdown kam die Einsicht, dass es für die Zusammenarbeit in Büro, Schule oder Uni besser ist, sich nicht endlos Dateien hin- und herzuschicken. Die Alternative ist ein Online-Dokument, das man gemeinsam bearbeiten kann. Eine Sache blieb dabei bislang immer gleich, nämlich die DIN-A4-Seite als Standard-Format. Das ist die Norm und wird grundsätzlich für Zettelwirtschaften aller Art – von der Masterarbeit bis zum Konferenz-Briefing – verwendet und das hat auch seinen Grund. Man will wissen, wie der Text in gedruckter Form aussieht. Jedoch ist das Drucken nicht mehr zwingendes Ziel, wenn man einen Text schreibt.

Fluid Framework

Ganz ausgedient haben Microsoft Word und Google Docs aber noch nicht. Beide Firmen haben erkannt, dass sich die Bedürfnisse geändert haben und bringen immer wieder neue Funktionen. So ist es nun einfacher, einzelne Google-Dokumente miteinander zu verbinden. Microsoft will seine starke Position vor allem bei Firmenkund*innen aber nicht einfach so aufgeben. Deshalb arbeitet das Unternehmen an „Fluid Framework“.

Damit können To-Do-Listen, Tabellen, Texte und Aufgaben gemeinsam erstellt und Dokumente übergreifend verwendet werden. So soll man etwa Tabellenkalkulationen zu grafischen Elementen umbauen können, die sich dann in Präsentationen, Chats und E-Mails einbauen lassen.

Verändert man die Zahlen in der Tabelle, verändert sich die Grafik automatisch überall. Das Projekt wurde 2019 vorgestellt, bisher ist es nur unvollständig in Outlook und der Web-Version von Office verfügbar. Die DIN-A4-Seite bleibt auch dort bestehen und wird wohl so schnell nicht verschwinden. Aber mit neuer, kreativerer Schreibsoftware auf dem Vormarsch, könnte sie ihre Wichtigkeit verlieren.