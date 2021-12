Microsofts hässlicher Weihnachts-Pulli hat peinlichen Fehler

Das Design des diesjährigen, hässlichen Weihnachts-Sweaters von Microsoft orientiert sich am legendären Spiel Minesweeper. So sind die Kacheln des Spiels in Form eines Weihnachtsbaumes angeordnet und mit Schneeflocken verziert.

Das alte, ikonische Windows-Logo ziert den Pullover ebenso, wie die Buttons, um das Fenster zu minimieren, maximieren oder zu schließen. Die Anzahl der verbleibenden Minen ist mit 1990 angegeben. Diese Zahl soll an das Jahr erinnern, in dem Minesweeper erschienen ist.