Motorola stellt günstiges Moto G8 Plus mit „ActionCam“ vor

Motorola hat am Donnerstag eine Reihe neuer Handys zum Kampfpreis präsentiert. Im Zentrum steht das G8 Plus. Für einen Preis von 270 Euro lesen sich die Spezifikationen durchaus vielversprechend.

So kommt das Handy mit einem 6,3-Zoll-IPS-LC-Display bei einer Auflösung von 1080 x 2280 Pixeln. Herzstück ist der Mittelklasse-Chip Snapdragon 665, dazu gibt es 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte internen Speicher. Für die Stromversorgung ist ein Akku mit 4000mAh zuständig, Motorola verspricht bis zu zwei Tage Laufzeit. Auch ein Fingerprintsensor ist verbaut.

"ActionCam"

Das Handy wartet bei der Hauptkamera mit einem Bildsensor mit einer maximalen Auflösung von 48 Megapixeln auf. Die Kamera unterstützt auch einen Nachtsicht-Modus, ähnlich der aktuellen iPhones und Google-Pixel-Handys. Auch ein Tiefensensor ist vorhanden.

Zusätzlich gibt es einen Ultraweitwinkel-Sensor, den Motorola als „ ActionCam“ bezeichnet. Der Sensor dürfte eine andere Ausrichtung als gewöhnliche Smartphone-Kameras haben. So gibt Motorola an, dass man Querformat-Videos aufnehmen kann, wenn man das Handy im Hochformat hält. So dürfte auch der Zusatz " ActionCam" gemeint sein.