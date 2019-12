Nach Sonys Roboterhund Aibo kommt jetzt die Roboterkatze

Sechs verschiedene Persönlichkeiten

Laut Elephant Robotics soll die Katze aus der Interaktion mit ihren Besitzern lernen und so eine Persönlichkeit entwickeln. Dafür wurden ihr 20 Schlüsselbegriffe beigebracht, auf die MarsCat reagieren soll, wie beispielsweise "come", um sie herbeizurufen, oder "sit", wenn sie sich setzen soll. Allerdings wurde die Roboter-Katze so programmiert, dass sie die Zurufe, wie ihr lebendiges Vorbild, gelegentlich ignoriert und stattdessen etwas anderes macht.

Beschäftigt man sich ausgiebig mit ihr, soll sie selbst aktiver sein und häufiger miauen. Ihre Persönlichkeit soll so enthusiastisch oder distanziert, faul oder energiegeladen, sozial oder schüchtern sein können. Dabei wird auf Tonfall und die Häufigkeit der Interaktionen geachtet. Ignoriert man MarsCat, ist sie beleidigt und verlangt so lange Aufmerksamkeit, bis sie wieder "glücklich" ist.