Nagelneuer Porsche Taycan nach nur 24 Kilometer gecrasht

Ein Porsche-Fahrer ist mit seinem nagelneuen Taycan nicht allzu weit gekommen: Nach 24 Kilometer war Schluss. Die wohl erste Ausfahrt im 680-PS-starken Elektro-Boliden endete auf einem Abschleppwagen.

Der Schaden am Fahrzeug lässt sich offenbar nicht so einfach reparieren und so steht das 150.000 Euro teure Elektroauto nun beim Online-Auktionshaus Copart in Hillsborough im US-Bundesstaat New Jersey, wo es ersteigert werden kann.