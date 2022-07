NASA: Oberfläche von Asteroid Bennu ist wie ein "Bällebad"

Eigentlich ging man davon aus, dass diese Bindekraft auch bei Bennu die Moleküle zusammenhalten würde. Nun fand man aber heraus, dass die oberen Schichten nicht fest sind. Es war also, als wäre die Sonde in einem Bällebad oder einer Schale Popcorn gelandet.

Zu diesem Zeitpunkt tauchte die Sonde weiter in den Asteroiden, was durch den Antrieb nur gebremst wurde. Nach 9 Sekunden war die Sonde ungefähr 50 Zentimeter tief in Bennus Oberfläche versunken und hob schließlich wieder ab. Nach 16 Sekunden fuhr auch der Probenarm wieder aus dem Boden. Nach 30 Sekunden konnte OSIRIS-REx seine Triebwerke ausschalten und entfernte sich mit den Gesteinsproben an Bord vom Asteroiden.

8 Meter breiter Krater

Nach 6 Monaten flog die Sonde erneut um Bennu und analysierte den hinterlassenen Krater. Dieser war 8 Meter breit und 68 Zentimeter tief. Derzeit befindet sich OSIRIS-REx mit den Proben auf dem Rückweg zur Erde und wird 2023 hier erwartet.

Diese neue Erkenntnis hilft Wissenschaftler*innen dabei, mehr über beobachtete Asteroiden zu erfahren. Insbesondere bei der Abwehr von Asteroiden, die der Erde gefährlich werden könnten, sind diese Informationen wertvoll. Würde ein Asteroid wie Bennu einfach in der Erdatmosphäre zerbröckeln, könnte das ganz andere Gefahren mit sich bringen als bei festen Himmelskörpern, schreibt die NASA.