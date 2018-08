Neue Bilder zeigen, wie das Huawei Mate 20 aussehen soll

Über dem Notch soll sich ein Lautsprecher befinden, damit das Mate 20 Sound in Stereo wiedergeben kann. An der Oberseite befindet sich ein 3,5mm-Audiostecker für Kopfhörer. An der Unterseite ist ein USB-C-Anschluss.

An der Rückseite befindet sich ein Dreifach-Kamera-System. Die Linsen sind im Quadrat, zusammen mit dem LED-Blitz, angeordnet. Früheren Leaks zufolge wird das Mate 20 mit Android 9 kommen, 6 GB RAM und 128 GB Speicher haben und ein 6,3-ZOLL-AMOLED-Display mit 2244 x 1080 Pixeln. Der Akku soll 4.200 mAh groß sein.