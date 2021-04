Neue Taskbar in Windows 10 ab sofort verfügbar

Die Windows-10-Taskbar bekommt mit "News and Interests" ein neues Feature, das personalisierte Inhalte anzeigt.

Ab sofort verteilt Microsoft eine neue Funktion für die Taskbar an Windows-10-Nutzer*innen. Das neue Feature wird als "News and Interests" bezeichnet und zeigt personalisierte Inhalte wie aktuellen Nachrichten, Wettervorhersage, Aktienkurse und Verkehrsinformationen.

Das Widget lässt sich optional nutzen. Wer die Funktion also ausblenden möchte, kann dies tun. Ansonsten lässt sich "News and Interests" auch manuell an die individuellen Vorlieben anpassen.