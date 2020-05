Neuer USB-Standard könnte HDMI überflüssig machen

Die neue USB-Schnittstelle Typ C wird schon lange erwartet. Nun sorgt eine Ankündigung der Video Electronics Standards Association (VESA) für Aufsehen. Demnach unterstützt der neue USB Typ C auch die DisplayPort-Technologie, die Computer mit Monitoren verbindet. Das bedeutet, dass die nächste USB-Generation auch Audio- und Video-Signale übertragen kann.

"USB Typ C Stecker und Kabel können Monitore mit Video-Signalen von 4K und mehr versorgen", so die VESA. Neben einer schnelleren Datenübertragung wird USB 3.1 auch in der Lage sein, eine Leistung 100 Watt über das Kabelsignal zu übertragen. Zudem können HDMI, DVI und VGA per Adapter die neuen USB-Schnittstellen nutzen.

Die Übertragung von Ton und Bild wird als " Alternate Mode" bezeichnet. Die Flexibilität des neuen USB-Standards erlaubt es neben Video und Audio gleichzeitig auch Daten zu übertragen. Je nach Auflösung des Video-Signals werden die Daten in variabler Geschwindigkeit übertragen.