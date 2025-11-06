Neuer Weltrekord: E-Auto driftet mit 213 km/h

Der Hyptec SSR ist damit das am schnellsten driftende E-Auto, liegt aber noch weit hinter dem Verbrennerrekord zurück.

Der offizielle Guinness Weltrekord wurde am 4. November bekanntgegeben. Um sich für das Guinness Buch der Weltrekorde zu qualifizieren, muss ein Driftwinkel von mindestens 30 Grad gegeben sein. Die Driftstrecke muss zudem mindestens 50 Meter betragen.

Dieser Drift hätte sogar Vin Diesel stolz gemacht: Das elektrische Supercar Hyptec SSR des chinesischen Herstellers GAC Aion stellte kürzlich einen Geschwindigkeitsrekord beim Driften auf. Das E-Auto erreichte eine Geschwindigkeit von 213,5 km/h - mehr als jedes andere E-Auto zuvor.

Alter Rekord um 5 km/h übertroffen

Der Drift wurde von Profi-Rennfahrer Ye Zhicheng durchgeführt, wie Carnewschina berichtet. GAC-Vorsitzender Feng Xingya bezeichnete die Leistung als Meilenstein für Chinas Hochleistungs-Automobiltechnik. Der alte Rekord lag bei 207,9 km/h, man war also gut 5 km/h schneller.

Der Hypotec SSR ist GACs erstes massenproduzierte elektrisches Supercar unter der Sub-Marke Hyper, die später in Hyptec umbenannt wurde. Es kam bereits 2022 auf den Markt und ist in 3 Versionen erhältlich: Standard, Ultimate und Track.

Dreimotorantrieb bringt 1.200 PS

Das beim Rekordversuch verwendete Modell verfügt über einen Dreimotorantrieb - einen in der Front und 2 im Heck. Zusammen komme die Motoren auf über 1.200 PS. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in 1,9 Sekunden, die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 251 km/h. Preislich kosten die Fahrzeuge zwischen umgerechnet 150.000 und 200.000 Euro.

Der Driftrekord für Verbrenner wurde bereits 2016 aufgestellt, mit einem Nissan GT-R Nismo. Der japanische Fahrer erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von unglaublichen 305 km/h und übertraf damit den vorherigen Rekord um mehr als 85 km/h.