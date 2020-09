Neues Galaxy-Handy: Samsung kündigt Unpacked-Event an

Erst vor etwas mehr als einem Monat stellte Samsung im Rahmen eines Unpacked-Events das Note 20 vor, kurz danach folgte das Galaxy Z Fold2 und nun steht ein weiteres Galaxy-Smartphone vor der Tür. Das Unternehmen kündigte auf seiner eigenen Webseite für Mittwoch, den 23. September, ein Unpacked-Event an.

Die Tagline für die Veranstaltung lautet “Bist du ein Fan”, was sehr eindeutig auf die Vorstellung des Samsung Galaxy S20 Fan Edition hindeutet. Dabei handelt es sich um einen günstigeren Ableger des Spitzenmodells des Vorjahres.

Technische Details

Bereits im Vorfeld sind einige technische Details des Handys durchgesickert. So soll das Smartphone sowohl in einer 4G- als auch in einer 5G-Variante kommen. Herzstück soll entweder ein Snapdragon 865 (5G) oder Samsungs hauseigener Chip Exynos 990 (4G) sein.

Das Handy kommt außerdem mit einem 120Hz-AMOLED-Display sowie einem Triple-Kamera-Setup. Der Preis für das Samsung Galaxy S20 FE wird auf 649 bis 699 Euro geschätzt. Genaueres dürfte man dann am 23. September ab 16:00 erfahren - die futurezone wird berichten.