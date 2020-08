Samsung stellt Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra vor

Die Hauptkamera des Note 20 hat 12 Megapixel. Die Kamera mit 3-fach optischem Zoom hat 64 Megapixel und einen 30-fach Digitalzoom. Die Weitwinkelkamera hat 12 Megapixel.

Verbesserte Software

Beide Smartphones haben überarbeitete Apps. Samsungs Notes synchronisiert jetzt Notizen zwischen Smartphone, Tablet und Computer. Es können jetzt auch PDFs mit dem S Pen bearbeitet werden. Beide Smartphones unterstützen Xbox Game Pass Ultra. In Verbindung mit einem Bluetooth-Controller können so Xbox-One-Spiele, die in dem Cloud-Gaming-Service enthalten sind, auf dem Smartphone gespielt werden.

Auch die Kamera-App wurde überarbeitet. Im neuen Pro-Modus gibt es jetzt mehr Einstellungen für Videos. Zudem kann ausgewählt werden, welche Mikrofone den Ton aufzeichnen sollen. Bluetooth-Mikrofone werden unterstützt. Man kann auch die Galaxy Buds als Drahtlos-Mikrofon für Videoaufnahmen nutzen.

Dex kann jetzt auch drahtlos genutzt werden. Damit kann eine Desktop-ähnliche Ansicht des Smartphones auf Monitoren und Smart-TVs angezeigt werden, die den Standard Miracast unterstützen. Neu ist auch „Point to share“. Dabei zeigt man auf das Handy, mit dem man Daten teilen will. Derzeit gibt es aber nur wenig Modelle, die diesen Standard unterstützen. Laut Samsung könnte man mit dieser Technik das Smartphone künftig als digitalen Zutrittsschlüssel nutzen – wenn sich genügend Partner für die Technologie finden.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Smartphones sind ab dem 21. August verfügbar. Das Note 20 gibt es in den Farben Bronze, Grau und Grün. Es kostet 949 Euro in der 4G-Version und 1.049 Euro in der 5G-Variante.

Das Note 20 Ultra wird in den Farben Bronze und Schwarz verfügbar sein. Mit 256GB Speicher kostet es 1.299 Euro. Mit 512 GB Speicher kostet es 1.399 Euro. Diese Ausführung gibt es zusätzlich in der Farbe Weiß.