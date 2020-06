Neues HTC One M9 soll mit Smartwatch vorgestellt werden

Der Mobile World Congress in Barcelona rückt näher, neben Samsung, Sony und Huawei dürfte auch HTC Anfang März sein neues Flaggschiff vorstellen. Das One M9 soll Medienberichten zufolge das bekannte Design seiner beiden Vorgänger fortsetzen, gleichzeitig einige wichtige technische Details verbessern. So soll mit einer besseren Kamera der wohl stärkste Kritikpunkt des Vorgängers ausgemerzt werden. Statt mit vier löst diese nun mit 20 Megapixel auf. Die Ultrapixel-Technologie, mit der besser Aufnahmen unter schlechten Lichtbedingungen möglich sein sollen, wird nun in die Frontkamera verbaut.