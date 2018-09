Nokia stellt am 4. Oktober ein neues Smartphone vor

Die Firma HMD Global, die hinter der Marke Nokia steht, hat am Donnerstag Einladungen zu einem Event verschickt. Demnach wolle man einen Neuzuwachs in der Nokia-Smartphone-Familie begrüßen. Stattfinden soll die Veranstaltung am 4. Oktober in der Londoner Innenstadt, wie CNET berichtet.

Welches neue Handy genau vorgestellt werden soll, ist noch unklar. Möglich wäre etwa das Nokia 7.1 Plus. Ebenfalls denkbar und eine weit größere Überraschung wäre das Nokia 9 mit fünf Kameras.