Nokia X5 wird am 11. Juli vorgestellt

Das nächste Nokia-Smartphone wird am 11. Juli angekündigt. Das gab das Unternehmen in einem Posting auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo bekannt. Das Nokia X5 soll am Mittwoch um 20 Uhr (Lokalzeit) in Peking vorgestellt werden. Ob es auch einen Livestream geben wird ist unklar – die Präsentation wäre um 14 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

Das Nokia X5 soll außerhalb Chinas als Nokia 5.1 Plus auf den Markt kommen. Das Mittelklasse-Modell soll auf den Octacore-Chip Helio P60 von MediaTek sowie wahlweise drei, vier oder sechs Gigabyte Arbeitsspeicher setzen. Auch der interne Speicher (32 oder 64 Gigabyte) variiert je nach Modell. Der 19:9-Bildschirm löst mit HD+ auf, zudem sind eine Dual-Kamera (13 und fünf Megapixel) sowie ein 3000-mAh-Akku verbaut.