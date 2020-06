Nutzer klagen über grüne Verfärbung bei iPhones

In Online-Foren beklagen sich einige iPhone-Nutzer darüber, dass sie nach dem Entsperren einige Sekunden lang einen seltsamen Grünton am Display ihrer Geräte sehen, berichtet engadget unter Verweis auf Postings auf Reddit und im MacRumors-Forum. Was den Grünton verursacht ist unklar.

Betroffen sind vor allem die iPhone-11-Modelle. Die grüne Tönung sei aber auch bereits beim iPhone X und XS aufgetreten, heißt es. Nach Angaben mehrer Nutzer tritt die Verfärbung nur auf, wenn sie den Dark Mode und Night Shift aktiviert haben.

Seit iOS 13.4

Aufgetreten sei die Verfärbung erstmals nach der Veröffentlichung von iOS 13.4, Anfang April, erzählen einige Nutzer, andere haben sie erst nach der Installation von iOS 13.5 bemerkt.

Ein Nutzer berichtet, dass iOS 13.5.5, das sich derzeit in der Betaversion befindet, die Grüntöne verschwinden lässt. Es dürfte sich also um ein Software-Problem handeln. Apple wollte bislang zu dem Problem nicht Stellung nehmen.