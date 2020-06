Österreichischer Plattenspieler wurde Filmstar

Im Thriller, der ein Remake des Films „Kalter Hauch“ mit Charles Bronson aus dem Jahr 1972 ist, geht es um zwei Auftragskiller, die anfangs befreundet sind, sich aber im Laufe der Handlung versuchen gegenseitig zu töten. „Mechanic“ werden die Auftragskiller genannt, weil sie penibel sind und mechanisch-präzise wie ein Uhrwerk arbeiten.

Reiner Zufall

Lichtenegger hat sich gleich zum Kinostart des Films Anfang April den Thriller angesehen und hat den Kinosaal mit einem riesigen Grinser in seinem Gesicht verlassen. „Ich habe keinen Cent für Product Placement gezahlt“, versichert Lichtenegger, der sichtlich stolz ist, dass sein Top-Modell, der Pro-Ject RPM 9.2, im Film verwendet wird. Logo ist, da auf Pro-Ject-Geräten keines angebracht ist, keines zu sehen, „aber einen Pro-Ject erkennt man ohnehin am Design.“ Er passe auch zu den anderen Film-Requisiten, etwa einem Jaguar e-Type, der so wie der Pro-Ject-Plattenspieler in Flammen aufgeht. Einen Image-Verlust – immerhin lösen der Plattenspieler und der angeschlossene Verstärker (sie wurden manipuliert) eine Explosion aus – fürchtet Lichtenegger nicht: „Das ist nicht nur eine gute Gratis-Werbung, sondern beweist, dass, wenn eine Schallplatte im Spiel ist, man an Pro-Ject nicht vorbeigehen kann.“

Lichtenegger hatte übrigens schon einmal Glück mit Product-Placement – bei einem Air-France-Werbe-Sujet ist vor einigen Jahren ein Flugzeug durch den Tonarm eines überdimensionalen Pro-Ject-Plattenspielers geflogen.