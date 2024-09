TU Wien präsentiert die erste Atomkernuhr der Welt

Die futurezone hat mit Thorsten Schumm über das Herzstück des Projekts gesprochen: den an der TU Wien erforschten und produzierten Thorium-Kristall. „Die Herausforderung ist: Es gibt nur extrem wenig Thorium-229, wenige Milligramm auf dem ganzen Planeten. Das Material wird in den USA aus Uran-Beständen gewonnen, die noch vom US-Atomwaffenprogramm Manhattan Project stammen.“

Um die vielen benötigten Thorium-Kerne in so ein kleines Volumen zu verpacken, muss man extrem kleine Kristalle züchten, was laut Schumm eher unüblich ist. „Daran haben wir viele Jahre gearbeitet, aber mittlerweile ist der Prozess stabil und reproduzierbar. Der weltweite Bedarf wird maximal etwa 50 solcher Atomkernuhren sein. Das können wir von der Produktion her locker abdecken, wenn wir etwas mehr Thorium-229 bekommen.“

Hergestellt wird der Kristall, der in jede Richtung kleiner als ein Millimeter ist, fast so, wie man einen Brillianten für den Ehering herstellt. Er wird geschnitten und poliert. „Nur ist er halt leicht radioaktiv. Soweit ich weiß, sind wir die Einzigen, die sowas in Europa machen.“ Gleich auf Reserve muss man diese Kristalle nicht produzieren: Die Halbwertszeit von Thorium-229 beträgt 8.000 Jahre. „Ab dieser Zeit sollte man über den Wechsel des Kristalls nachdenken“.

Dass die Herstellung des Kristalls und der damit verbundene Durchbruch gerade an der TU Wien gelungen ist, erklärt Schumm so: „Wir haben an der TU und insbesondere am Atominstitut eine weltweit einzigartige Mischung von Möglichkeiten und Expertisen. Wir haben rund um den Forschungsreaktor am Prater wirklich super Leute, die uns bei der Handhabung des Thorium-229 unterstützt haben. Und dann gibt es auch eine Vielzahl an Gruppen, die im Bereich Quantenphysik und Laserphysik aktiv sind, was wir für das Projekt ebenfalls benötigen. Wir haben diese Kombination genutzt, um uns eine (wenn nicht die) weltweite führende Stellung in diesem Forschungsbereich zu erarbeiten. Das kommt nicht von heute auf morgen.“