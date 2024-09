Samsung bringt Smartphone mit Quanten-Chip

Wenn von Quantencomputer die Rede ist, wird meist ein Zeithorizont von mehreren Jahren oder Jahrzehnten angegeben. Damit ist gemeint, dass derartige Computer erst in ferner Zukunft tatsächlich zum Einsatz kommen werden.

Der Prozessor sei in der Lage, zufällige und absolut unvorhersehbare Zahlen zu generieren, die zur Ver- und Entschlüsselung dienen. Dadurch sollen biometrische Daten wie Fingerabdrücke oder Face-Scans, Passwörter und andere sensible Informationen unhackbar werden.

Der QRNG-Chip bringt den Smartphone-Usern aber nicht ungeheure Leistungssteigerungen, sondern vielmehr ein besonderes Level an Sicherheit . Bei dem Quantenprozessor handelt es sich nämlich um einen Kryptografie-Chip auf Basis der Quantentechnologie.

Auf Basis des Galaxy A55

Der 2,5 mal 2,5 Millimeter kleine QRNG-Chip sei dafür gedacht, eine bislang unerreichte Sicherheit bei Authentifizierungen, beim Mobile-Payment und anderen relevanten Prozessen zu bieten, heißt es in einer Aussendung von ID Quantique.

Abgesehen davon basiert das Quanten-Phone auf dem Mittelklasse-Handy Galaxy A55 und wird von einem Exynos 1480 Prozessor angetrieben. In Europa wird Samsung das Galaxy Quantum5 nicht auf den Markt bringen. Es wird nur in Südkorea in Kooperation mit dem Mobilfunkanbieter SK Telecom für umgerechnet rund 420 Euro erhältlich sein.