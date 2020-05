Offiziell: Google bringt Android mit Partnern ins Auto

Google will sein dominierendes Smartphone-System Android mit Hilfe einer neuen Allianz ins Auto bringen. Der Internet-Konzern kündigte am Montag eine Partnerschaft mit den Autobauern Audi, General Motors, Honda und Hyundai an. Beteiligt ist auch der Chip-Spezialist Nvidia, der zur gleichen Zeit einen Prozessor speziell für selbstfahrende Autos präsentierte.