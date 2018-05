OnePlus 6 offiziell vorgestellt: Riesendisplay mit Notch

Am Ende war es keine Überraschung mehr, denn die Informationen zum OnePlus 6 wurden bereits vorab von Amazon Deutschland geleakt. Am Mittwoch wurde es nun offiziell präsentiert. Das neueste Modell des chinesischen Herstellers ist in Europa ab 22. Mai erhältlich und kostet 519 Euro (6 GB RAM, 64 GB Speicher) bzw. 569 Euro (8GB RAM, 128 GB Speicher). Es ist in drei Farben - zwei verschiedenen Schwarz-Tönen, eine spiegelnde und eine matte, sowie in Weiß erhältlich.