OnePlus 8 kommt am 14. April

OnePlus wird am 14. April seine neuen Spitzenmodelle vorstellen. Die Präsentation kann auf der OnePlus Website via Livestream mitverfolgt werden, teilte der chinesische Hersteller am Montag mit.

Erwartet werden zumindest 2 Geräte. Das OnePlus 8 und das 8 Pro. Möglich ist auch, das OnePlus auch ein billigeres weiteres Gerät, das OnePlus Z präsentieren wird, heißt es bei The Verge.

Die Geräte werden 5G unterstützen, das OnePlus 8 Pro wird über einen 120Hz-Bildschirm (6,78 Zoll) verfügen, die maximale Bildwiederholfrequenz beim OnePlus 8 (6,55 Zoll) soll 90Hz betragen. In Branchengerüchten ist auch davon die Rede, dass die Geräte auch drahtlos geladen werden können.