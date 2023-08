Neuer OnePlus-Display funktioniert bei strömendem Regen

Vorstellung in wenigen Tagen

Nach Angaben des Unternehmens ist die Funktion auf einen neuen Chipsatz für den Bildschirm und eine Reihe von neuen Touchscreen-Algorithmen zurückzuführen. Genauere Informationen hält OnePlus alllerdings unter Verschluss.

Laut GSMArena will OnePlus das Ace 2 Pro am 16. August vorstellen. Es soll, wie viele andere Flagship-Smartphones, über einen Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor verfügen. Der Hersteller verspricht außerdem, dass es mit 24 GB RAM ausgestattet ist und bis zu 53 Apps gleichzeitig ausführen kann. Ein Preis ist noch nicht bekannt, allerdings dürfte das Smartphone mit all seinen Funktionen in einer höheren Preisklasse liegen.

