Das OnePlus 10 Pro lässt sich leicht mit den Händen zerbrechen

Während eines Haltbarkeitstests hat ein YouTuber das neue OnePlus 10 Pro in ein faltbares Smartphone verwandelt. Allerdings lässt sich das Handy nur ein einziges Mal falten, bevor es komplett kaputt ist.

Der Macher des Kanals JerryRigEverything wollte herausfinden, was das OnePlus-Flaggschiff alles aushält. Dabei hat er auch versucht, das Smartphone mit seinen Händen in der Mitte zu knicken - mit Erfolg, wie in dem Video zu sehen ist.