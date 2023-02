Neues OnePlus-Smartphone hat beleuchtete Flüssigkeit im Gehäuse

Ein schöner Rücken kann auch entzücken, dachten sich wohl die Ingenieur*innen des OnePlus 11 Konzept-Smartphones . Die leuchtende Rückseite des Smartphones ist allerdings nicht nur ein Design-Element, sondern erfüllt vielleicht in Zukunft eine wichtige Funktion. Vorgestellt wurde das Handy beim Mobile World Congress , der vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona stattfindet.

Bei Active CryoFlux bewegen piezoelektrische "Mikropumpen" Kühlflüssigkeit durch Leitungen im Gerät, wodurch die Temperatur beim Gaming um durchschnittlich 2,1 Grad sinken soll. Laut OnePlus werden dadurch 3 bis 4 Frames pro Sekunde gewonnen. "Gaming spielt eine wichtige Rolle im Leben junger Konsument*innen", sagt Kinder Liu, COO von OnePlus. "In Zukunft werden wir weiterhin versuchen, ihre Gaming-Erfahrung zu verbessern."

Konzept wird wohl nicht auf den Markt kommen

Noch ist allerdings nicht klar, wann oder ob das Active CryoFlux Kühlsystem auch in Geräten am Verbrauchermarkt angeboten werden wird. OnePlus hat bereits in der Vergangenheit Konzept-Telefone vorgestellt, die es nicht in die Serienproduktion geschafft haben. Bei einem konnte die Rückseite etwa die Farbe wechseln, bei einem anderen konnte man die Rückkamera verschwinden lassen.

Tech-YouTuber Marques Brownlee konnte das OnePlus 11 Konzept-Smartphone bereits testen und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Denn das Gerät sieht zwar aus, als hätte es bereits ein funktionierendes Active CryoFlux Kühlsystem, hat es aber nicht. Es handle sich lediglich um eine Attrappe, die zu Marketingzwecken eingesetzt wird. In diesem Sinne: