Supermarkt als erster Anbieter: WhatsApp wird zum Online-Shop

WhatsApp-Mutter Meta hat in Indien den ersten Online-Shop gestartet, der den Einkauf sowie Geldtransaktionen rein über WhatsApp abwickelt. Erster Partner ist die Supermarktkette JioMart, die seit Montag ihre Produkte über WhatsApp verkauft.

Dabei können Kund*innen dem JioMart-Account einfach das Wort "Hi" im Chat schreiben. Danach öffnet sich ein Online-Katalog mit 50.000 Produkten, aus dem die Käufer*innen ihre Lebensmittel oder andere Waren zusammensuchen können. Diese werden dann in den Einkaufswagen gelegt und auch in der App bezahlt.

Zuckerberg: Business Messaging ist die Zukunft

Ein Kommentar von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg lässt darauf schließen, dass sich WhatsApp in Zukunft vermehrt auf die Kommunikation zwischen Kund*innen und Unternehmen spezialisieren will. "Business Messaging ist ein Bereich mit echter Dynamik, und Chat-basierte Erfahrungen wie diese werden in den kommenden Jahren die bevorzugte Art und Weise sein, wie Menschen und Unternehmen kommunizieren", heißt es in einem Facebook-Posting.