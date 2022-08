WhatsApp arbeitet an Screenshot-Blocking

Die Funktion, Screenshots zu blockieren, wurde bereits in der Beta-Version der App auf Apples Betriebssystem iOS gesichtet. Nun wurde das Feature auch erstmals bei Smartphones mit Android -Betriebssystem entdeckt, wie WABetainfo berichtet.

Bereits seit einem Jahr können auf WhatsApp Bilder verschickt werden, die nur einmal geöffnet und angesehen werden können. Wer dabei jedoch einen Screenshot macht, kann das Foto dennoch speichern. Das will WhatsApp allerdings unterbinden.

Screenshot-Block bei Fotos mit Einmalansicht

In einer neuen Beta-Version wird darüber informiert, dass es bei Fotos mit Einmalansicht auch nicht mehr möglich sein wird, Screenshots zu erstellen. Natürlich ist es aber immer noch möglich, den Bildschirm mit einer 2. Kamera abzufotografieren. 100-prozentigen Schutz davor, dass ein Foto nicht in falsche Hände gerät, hat man also nicht.

Die Screenshots werden dabei softwareseitig blockiert. Sender*innen erhalten dabei keine Benachrichtigung, ob ein*e Empfänger*in versucht hat, einen Screenshot aufzunehmen. Wann die Funktion für die normale WhatsApp-Version ausgerollt wird, ist noch unklar.