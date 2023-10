Oppo Find N3: Falt-Smartphone mit Selbstheilung

Das Scharnier des Find N3 soll kleiner, aber auch stabiler als beim Vorgänger sein. Der Bildschirm wird außerdem von Carbonfasern verstärkt, was das Gerät "36 Prozent widerstandsfähiger gegen Verformungen macht als faltbare Geräte der letzten Generation". Das Unternehmen ließ sich vom TÜV Rheinland die 1.000.000-fache Faltbarkeit des Find N3 bescheinigen, was mehr als doppelt so viel ist wie die 400.000 Faltungen des Find N2, ganz zu schweigen von den 200.000 Faltungen des Samsung Galaxy Z Fold 5.

Deutliches Upgrade der Kameras

Auch in Sachen Fotografie gab es markante Upgrades. Im Find N3 ist erstmals Sonys LYTIA-T808-Sensor verbaut. Der Hauptkamerasensor soll der erste Chip mit einer zweischichtigen Transistor-Pixelstruktur sein, wodurch jedes Pixel mehr Licht und damit mehr Bilddetails einfängt. Zudem gibt es eine 64-Megapixel-Periskop-Telekamera mit 3-fachen optischen Zoom. Die Kamera kann auch im Hasselblad-Porträtmodus verwendet werden, wodurch Porträtfotos verbessert werden sollen.

Die 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ist mit einem "Sony IMX5811"-Sensor ausgestattet, für Videocalls gibt es eine 32-Megapixel-Selfiekamera (außen) sowie eine 20-Megapixel-Selfiekamera (innen).

Sonstige Specs

Im Inneren des Smartphones arbeitet ein "Snapdragon 8 Gen 2"-Flaggschiffprozessor von Qualcomm, der auf 16 GB RAM zugreifen kann. Das Handy kommt mit 512 GB Speicher, Dual-SIM, NFC, einem Dreifachlautsprecher und einem 4.800 mAh großen Akku, der sich mit 67 Watt laden lässt. Das gesamte Paket wiegt 239 Gramm und ist geöffnet 5,8 mm dick, zusammengeklappt kommt man auf 11,7 mm.

Das Oppo Find N3, das in den Farben "Champagner Gold" und "Klassisches Schwarz" erhältlich ist, wird in Kürze weltweit auf den Markt kommen. Die Vorbestellungen beginnen in Singapur bereits am 20. Oktober. Preislich liegt das Smartphone dort bei umgerechnet 1.650 Euro. Die Chinaversion ist mit umgerechnet 1680 Euro etwas teurer, man hat dort aber auch die Option, eine abgespeckte Version mit 12 GB RAM zu kaufen. Die kostet umgerechnet knapp 1.300 Euro.