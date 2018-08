Panasonic Lumix DC-G9 im Test: Spiegellose Oberklasse

Technische Eckdaten

Die Panasonic Lumix DC-G9 besitzt einen 20,33-Megapixel-Sensor im Micro Four Thirds Format mit 225 Autofokus-Suchfeldern, Lichtempfindlichkeit bis ISO 25.600, schießt Videos in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, macht Serienaufnahmen mit 20 Bildern pro Sekunde, besitzt einen OLED-Sucher mit 3,6 Millionen Bildpunkten sowie ein dreh- und schwenkbares 7,5 Zentimeter LCD Touchscreen. WLAN und Bluetooth sind an Bord, ebenso zwei Steckplätze für SD-Karten. Die Kamera hat ein staub- und spritzwassergeschütztes Magnesiumgehäuse, das frostsicher bis minus 10 Grad Celsius ist.

Getestet haben wir die Kamera in der Ausführung Lumix DC-G9L mit einem 12-60mm Leica DG Vario-Elmarit-Objektiv (f 2.8 bis 4.0). Kamera und Objektiv kombinieren dabei ihre jeweiligen Bildstabilisierungssysteme, sodass man freihändig besonders lange Belichtungszeiten wählen kann. Ein Blitz ist im Gehäuse der G9 nicht integriert. Der Akku kann bei Bedarf auch mittels USB-3.0-Anschluss innerhalb der Kamera aufgeladen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen spiegellosen Kameras besitzt die G9 ein Schulterdisplay, also ein kleines, beleuchtbares Monochrom-Display auf der Geräteoberseite, mit dem Fotografen gewählte Einstellungen schnell überprüfen können.