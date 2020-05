Panasonic stellt größtes 4K-Display und Föhn vor

Eine am Körper tragbare 4K-Videokamera rundet das Ultra-HD-Angebot von Panasonic ab. Die Kamera ist wasser- und staubdicht und kann beispielsweise seitlich am Kopf befestigt werden. Mit der Fotokamera Lumix GX7 will Panasonic das Konzept der Hybrid-Fotografie vorantreiben. Im Audio-Bereich bringt Panasonic 2014 ein Multi-Room-Speaker-System, das per App bedient werden kann. In Zusammenarbeit mit dtsHD wird zudem an einer Streaming-Lösung für Surround-Sound in hoher Qualität gearbeitet.

2014 will Panasonic mit seiner “Beauty Line” zudem voll in den Körperpflege-Markt einsteigen. Ein Föhn ist das erste Produkt, das auf der CES präsentiert wird. Im Automobil-Bereich will Panasonic die kleinsten Head-Up-Displays der Welt präsentieren.