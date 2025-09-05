Alle Philips Hue Lampen können zu Bewegungsmeldern werden

05.09.2025

Fast alle Leuchtmittel seit 2014 sollen die Funktion erhalten. Es ist allerdings eine neue Bridge nötig.

Wer Lampen und Leuchtmittel der Philips-Hue-Serie besitzt, hat mehrere potenzielle Bewegungsmelder im Haus. Die smarten Glühbirnen sollen via Softwareupdate mit der Funktion nachgerüstet werden. Das neue Feature namens Hue MotionAware nutzt hochfrequente Radiowellen, die von den ZigBee-Modulen in den Lampen ausgesendet werden. Um es zu nutzen, ist allerdings die neue Basisstation Hue Bridge Pro (UVP: 89,99 Euro) nötig. Hat man sich diese angeschafft, sollen alle nach 2014 hergestellten Glühbirnen und Leuchten Bewegungen erkennen können. ➤ Mehr lesen: Das ist die meistverkaufte WLAN-Glühbirne bei Amazon Es gibt noch andere "Aber": Um MotionAware nutzen zu können, müssen sich mindestens 3 Hue-Leuchtmittel in einem Raum befinden. Außerdem sind tragbare Geräte wie Hue Go oder smarte Tischleuchten nicht kompatibel. Auch Smart Plugs sind von der Funktion ausgenommen.

Standorterkennung dank Trilateration Dass 3 Leuchten in einem Raum notwendig sind, hat wohl den Grund, da die Bewegungserkennung durch eine Art Trilateration ermittelt wird. Bewegt man sich neben den Geräten vorbei, verändert sich die Signalstärke zwischen den Geräten. Um eine eindeutige Position eines sich bewegenden Objekts zu erhalten, sind dabei 3 Referenzpunkte, also Hue-Geräte, nötig. Die Daten werden an die Hue Bridge Pro gesendet, wo sie ausgewertet werden. Die ältere V2-Bridge ist nicht leistungsstark genug dafür, weshalb für die Bewegungserkennung eine neue Bridge notwendig ist. Ähnlich funktioniert auch die Standortbestimmung durch GPS. Hier wird allerdings nicht die Signalstärke genommen, um den Abstand zu ermitteln, sondern die Zeit, die ein Signal braucht, um zwischen Sender und Empfänger zu reisen.

Um eine Zone einzurichten, in der Bewegungen erkannt werden sollen, sollten sich die Leuchtmittel nicht genau in einer Reihe befinden, sondern im Raum verteilt sein. Über die App lassen sich Automationen einrichten, die starten, wenn eine Bewegung erkannt wird. So kann man damit etwa auch Hue-Geräte steuern, die sich nicht im Raum befinden, in dem die Bewegung erkannt wurde. Integration in Hue Secure möglich „Alle Funktionen, die sie mit unseren physischen Bewegungssensoren erhalten - einschließlich des Einschaltens bei Erkennung einer Bewegung oder des Ausschaltens, wenn für einen bestimmten Zeitraum keine Bewegung festgestellt wurde - können mit MotionAware konfiguriert werden“, sagt George Yianni, CTO und Gründer von Hue, in einem Interview mit The Verge. MotionAware benötigt dabei - wie der Name schon sagt - Bewegung, um die Anwesenheit einer Person (oder eines Haustiers) zu erkennen. Ein Empfindlichkeitsregler in der App hilft dabei, dass die Lichter nicht immer angehen, wenn sich etwa die Schlange im Terrarium bewegt oder der Hund in der Nacht durch die Küche spaziert.