Fehler bei Philips Hue Leuchten: Lampen werden plötzlich heller

Ein lästiger Bug sorgt aktuell dafür, dass Glühbirnen von Phillips Hue plötzlich in voller Helligkeit leuchten. Grund dafür ist ein Matter-Bug, wie The Verge in Erfahrung bringen konnte.

Demnach hat die Mutterfirma Signify erklärt, dass Funkwellen falsch erkannt werden. Werden sie zufällig erfasst, interpretiert die Software sie als Eingabe von Stromschaltern. Dadurch wird die Helligkeit auf 100 Prozent gestellt.

Update in Arbeit, Signify empfiehlt Workaround

Der Fehler tritt in Zusammenhang mit dem Smarthome-Standard Matter auf. Der Fehler liegt allerdings auf Seiten von Signify. Der Code sei vom Hersteller der smarten Glühbirnen falsch implementiert worden. Das bedeutet auch, dass nur diese Hue-Lampen betroffen sind. Signify geht davon aus, dass es nur wenige Personen betrifft.

Die gute Nachricht ist, dass bereits eine dauerhafte Lösung auf dem Weg ist. Sie soll innerhalb der nächsten Woche in Form eines Updates kommen. Bis dahin empfiehlt Signify, die Verbindung der Phillips Hue Bridge zu Matter vorerst aufzuheben, bis das Problem gelöst wurde. Das lässt sich über die zugehörige App einstellen.