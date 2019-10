Pixel 4 im Kurztest: Funktionalität geht über Design

Motion Sense

Ebenfalls Premiere auf dem Pixel 4 feiert das Motion Sense. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, das Handy per Handgesten zu steuern, ohne es zu berühren. Man "wachelt" also mit den Händen vor dem Display herum. Erfasst werden jene nicht per Frontkamera, sondern per Radartechnologie - entwickelt im Rahmen von Google Soli.

Im Kurztest konnte ich dabei Funktionen ausprobieren, wie etwa das Weiter- und Zurückschalten von Songs in YouTube Music sowie das Abstellen eines Weckes durch Handbewegung. Das alles funktionierte tadellos und schnell. Das Potenzial von Motion Sense dürfte aufgrund der komplexen Technologie dahinter aber noch weitaus höher sein. Denkbar wäre etwa die Steuerung von Smartphone-Games.